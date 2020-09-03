محمد الحنفي حكمًا لمباراة الزمالك وبيراميدز .. وأحمد الغندور لمواجهة طنطا والاتحاد السكندري

أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة، حكام مباريات غدًا الخميس في الجولة الـ24 من بطولة الدوري على النحو التالي. مباراة طنطا والاتحاد السكندري: أحمد الغندور حكم ساحة أحمد توفيق ومحمد عبد العظيم معوض مساعدين ياسر عبد الحق حكم رابع نادر قمر الدولة حكم فيديو مصطفى شهدي مساعد حكم فيديو. الدولة حكم فيديو مصطفى شهدي مساعد حكم فيديو. إف سي مصر وحرس الحدود: أحمد حمدي حكم ساحة عدي عيد وأسامة السيد مساعدين سيد عبيد حكم رابع عمرو الشناوي حكم فيديو عمرو عايد مساعد حكم فيديو. مساعد حكم فيديو. المقاولون والمصري أحمد جمال حكم ساحة مصطفى حسن وأحمد عبد الغني مساعدين محمد بشير حكم رابع محمود ناصف حكم فيديو محمود ناجي مساعد حكم فيديو. بيراميدز والزمالك: محمد الحنفي حكم ساحة أحمد حسام طه وسمير جمال مساعدين محمد بكر حكم رابع محمد الصباحي حكم فيديو إبراهيم محجوب مساعد حكم فيديو.

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