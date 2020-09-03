سولشاير عن ضم فان دي بيك: لديه الشخصية المطلوبة للنجاح في مانشستر يونايتد

أكد المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، النرويجي أولي جونار سولشاير، سعادته عقب إتمام التعاقد مع لاعب الوسط الهولندي دوني فان دي بيك، قادما من أياكس أمستردام، في الميركاتو الصيفي الحالي.

وقال سولشاير في تصريحات للموقع الرسمي لمانشستر يونايتد عقب الإعلان عن الصفقة: “يتمتع دوني بجميع السمات الفنية اللازمة لدعم هذا الفريق، ولديه الشخصية المطلوبة للنجاح في مانشستر يونايتد“.

وأضاف: “إن قدرته على رؤية المساحة والوقت وتحركاته وقراءة المباراة ستكمل حقًا الصفات التي لدينا في خط الوسط ووصوله يعزز حقًا عمق المواهب التي لدينا في هذا المركز”.

واختتم تصريحاته قائلا: “أداء دوني في الدوري الهولندي ودوري أبطال أوروبا كان ممتازًا خلال السنوات القليلة الماضية ، ونحن نتطلع جميعًا للعمل معه”.

يذكر أن مانشستر يونايتد قد أعلن ضم لاعب الوسط الهولندي دوني فان دي بيك لصفوف الشياطين الحمر، بعقد يمتد حتى عام 2025، مع إمكانية التمديد لعام إضافي، وقد أوضحت التقارير الصحفية الإنجليزية أن قيمة ضم اللاعب ذو ال23 عاما قد وصلت إلى 40 مليون يورو تقريبا.

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