رياضة | كوكاكولا يواجه النصر في مواجهة ودية مرتقبة

كتب هاني نصر العربي في الخميس 3 سبتمبر 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر كوكاكولا يواجه النصر في مواجهة ودية مرتقبة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحل الفريق الاول لكرة القدم بنادي كوكاكولا، ضيفا على نظيره فريق النصر، في الرابعة من عصر اليوم الخميس، ضمن استعدادات الفريقين لإستئناف دوري القسم الثاني.

وفاز فريق كوكاكولا في أولى مبارياته الودية، على حساب، فريق الشرقية للدخان، بهدف دون مقابل، سجله اللاعب كريم حلاوة، واقيمت المباراة على ملعب الدخان بالهرم، وفي ثاني المباريات تعادل مع جمهورية شبين سجل معتز نجيب لفريقه كوكاكولا، فيما سجل وائل علي لفريق شبين .

ومن المقرر أن يخوض كوكاكولا سلسلة من المباريات الوديه خلال الفترة المقبلة، قبل استئناف مسابقة الممتاز "ب" والمحدد لها 21 سبتمبر المقبل.

ويملك فريق كوكاكولا رصيد 18 نقطة ، محتلا المركز العاشر، ويتبقى لكوكاكولا خمسة مباريات في مجموعة القاهرة، حيث سيواجة سيراميكا، ثم يستضيف بتروجت، ثم يحل ضيفاً على الزرقا، ثم يستقبل القناة، وسيختتم الموسم بلقاء الترسانة .