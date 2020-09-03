رياضة | الزمالك يزف بشرى سارة لجماهيره قبل مواجهة بيراميدز

كتب هاني نصر العربي في الخميس 3 سبتمبر 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر الزمالك يزف بشرى سارة لجماهيره قبل مواجهة بيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف نادى الزمالك، عن جاهزية محمود علاء، مدافع الفريق، لمباراة الفريق المقرر لها غدا الخميس أمام بيراميدز، ضمن منافسات الجولة 24 من بطولة الدورى، بعد تعرضه للإصابة في مباراة

وأكد محمد أسامة، طبيب الزمالك، فى تصريحات خاصة: "إصابة محمود علاء هي جرح قطعى فى الرأس خلال مواجهة إنبى، ولكن إصابته بسيطة ولن تعيقه عن التواجد فى مواجهة بيراميدز، ويستطيع المشاركة فى اللقاء والتعامل بشكل طبيعى مع ألعاب الهواء خلال اللقاء".

ويلتقي الزمالك غدا مع نظيره بيراميدز في إطار الجولة الثانية والعشرون من منافسات الدوري المصري الممتاز ويمتلك الفريقان نفس الرصيد من النقاط بواقع 45 نقطة في المركز الثاني والثالث خلف النادي الأهلي.