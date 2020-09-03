الامارات | البدواوي: حتا وصل إلى 40% من الجاهزية لبطولة الدوري

شكرا لقرائتكم خبر عن البدواوي: حتا وصل إلى 40% من الجاهزية لبطولة الدوري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال المدير التنفيذي لنادي حتا المشرف العام على الفريق الأول، علي عبدالله البدواوي، إن «حتا قد يكون وصل إلى 40% من الجاهزية لدوري الخليج العربي، وذلك بسبب الظروف الصعبة التي مرت بالفريق خصوصاً، وفرق البطولة بشكل عام»، موضحاً أن إدارة النادي قررت الالتزام بالبروتوكول الصحي وتطبيقه من دون أي خطأ، على عكس ما عرفنا عن قيام بعض الفرق بلعب مباريات ودية من دون الإعلام عنها.

وقال البدواوي لـ«الإمارات اليوم»: «حرصنا على الالتزام التام بكل التعليمات، وتأخر البروتوكول الطبي عرقل إعداد الفريق بشكل كبير، وحتا لم يخض أي مباراة ودية، ما يعني عدم الجاهزية التامة للبطولة، لذلك سيخوض حتا كأس الخليج العربي كإعداد للموسم الجديد من دون البحث عن أي نتيجة فيها». يذكر أن حتا كان سيواجه بني ياس غداً في كأس الخليج العربي قبل صدور قرار تأجيل انطلاق الموسم إلى أكتوبر المقبل.

على صعيد آخر، قال البدواوي إن المبالغة المالية من لاعب صربي حالت دون إكمال التعاقد معه، وإن النادي بصدد البحث عن لاعب جديد.

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