الامارات | 55 دارساً في دورة المستوى الثاني لحكام «الغولف»

شكرا لقرائتكم خبر عن 55 دارساً في دورة المستوى الثاني لحكام «الغولف» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ينظم الاتحاد العربي للغولف، في التاسعة من مساء اليوم، وحتى الأحد المقبل، دورة المستوى الثاني للحكام، التي تُقام بنظام الاتصال المرئي «عن بُعد»، ويشارك فيها 55 دارساً من حكام وإداريين وفنيين على مستوى اللعبة، ويحاضر فيها رئيس لجنة الحكام في الاتحاد العربي ورئيس الاتحاد الأردني للغولف المحاضر الدولي هاني العبداللات.

وأكد الأمين العام للاتحاد العربي للغولف، عادل الزرعوني، أن الدورة تأتي استكمالاً لأجندة الاتحاد العربي 2020، الهادفة إلى مواصلة الارتقاء بالكوادر الفنية والتحكيمية والتنظيمية للعبة.

وقال في تصريحات صحافية: «نظم الاتحاد العربي الشهر الماضي دورة تحكيمية خاصة بالمستوى الأول، ليواصل الاتحاد برامجه التطويرية بانطلاق دورة حكام المستوى الثاني، وتمنح في ختامها وعقب اجتياز الدارسين للامتحان النهائي، شهادات معتمدة من الاتحاد الدولي للعبة».

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وأضاف: «تعتمد الدورة على خبرات المحاضر الدولي هاني العبداللات، الذي سيتولى على مدار أربعة أيام تقديم المحاضرات، بجانب مد يد العون في الترجمة للغة العربية خلال الامتحانات النهائية».

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