الامارات | 5 أسباب تدفع عجمان إلى التفكير أبعد من «البقاء في المحترفين»

شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أسباب تدفع عجمان إلى التفكير أبعد من «البقاء في المحترفين» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يدخل فريق عجمان النسخة الجديدة من دوري الخليج العربي والتي تم تأجيلها حتى أكتوبر المقبل، بدوافع جديدة تختلف عن المواسم الماضية، بعد التطورات الكبيرة التي دخلت على الفريق هذا الموسم.

ولم يعد حلم النادي مقتصراً على مجرد البقاء، بل إن طموحات الإدارة والجهاز الفني زادت لما هو أبعد من ذلك، من خلال المنافسة على إحدى بطولتي الكأس، وإنهاء بطولة الدوري بين المراكز الستة الأولى في المسابقة. ويعزز طموح عجمان، العديد من الأسباب التي ترصدها «الإمارات اليوم» في التقرير التالي:

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