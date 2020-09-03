الامارات | اتحاد الكرة يكرّم «اتصالات» تقديراً لجهودها في رعاية المسابقات والفعاليات

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كرّم اتحاد كرة القدم، أول من أمس، شركة «اتصالات» تقديراً لجهودها وإسهاماتها في رعاية المسابقات والفعاليات التي ينظمها اتحاد الكرة، ودعمها المستمر للمنتخبات الوطنية خلال المشاركات الإقليمية والقارية والعالمية.

وقام أمين عام اتحاد الكرة، محمد بن هزام الظاهري، بزيارة المقر الرئيس لشركة «اتصالات» في أبوظبي، وكان في استقباله النائب الأول للرئيس للاتصال المؤسسي في «مجموعة اتصالات»، د.أحمد بن علي. وأشاد بن هزام بالجهود الكبيرة التي تبذلها «اتصالات» في دعم الرياضة بشكل عام وكرة القدم على وجه الخصوص في الدولة، مؤكداً أن اتحاد الكرة يفخر بهذه الشراكة التي كان لها الأثر الإيجابي في تحقيق العديد من الإنجازات الكروية.

من جهته، قال د.أحمد بن علي: «تفتخر (اتصالات) بكونها الشريك الرسمي لاتحاد الإمارات لكرة القدم، والراعي الرسمي للمنتخب الوطني وبطولة كأس رئيس الدولة، وتعتز بتاريخ طويل وعريق في شراكتها مع القطاع الرياضي في الدولة».

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