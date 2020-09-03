الامارات | سوق الانتقالات «ملتهبة».. سواريز شريك رونالدو الجديد

شكرا لقرائتكم خبر عن سوق الانتقالات «ملتهبة».. سواريز شريك رونالدو الجديد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستعد النجم الأوروغوياني، لويس سواريز، لكتابة صفحة جديدة في تاريخ كرة القدم الحديث، بالانتقال المرتقب من برشلونة الإسباني إلى يوفنتوس الإيطالي، وتكوين شراكة جديدة في مسيرته الكروية مع البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعدما كان قد لعب أروع فتراته في الملاعب بقميص «البلوغرانا» مع الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وبعد قرار استغناء برشلونة عن خدماته، يكون سواريز قد أمضى ست سنوات، خاض خلالها 283 مباراة مع الفريق الكاتالوني، وسجل 198 هدفاً في كل المسابقات، 36 منها في الموسم الماضي، وكان آخر هدف سجله للفريق في مباراة بايرن ميونيخ الألماني، التي خسرها الفريق 2-8، في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، فيما صنع 97 هدفاً.

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