الامارات | رمسة ملاعب

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتذار

اعتذر أحد أندية دوري الخليج العربي عن إقامة المؤتمر الصحافي الخاص بمباراته في كأس الخليج العربي التي تأجلت حتى أكتوبر، لقيام النادي بإكمال إجراءات تجهيز اللوحات الخاصة بالشركات الراعية، إذ قرر المكتب الإعلامي تجهيز تصريحات خاصة بمدرب الفريق، عن استعدادات الموسم.

صفقة

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عقدت إدارة أحد الأندية بدوري الخليج العربي اجتماعاً مصغراً، ناقشت خلاله رصد مبلغ مالي كبير لضم نجم كبير بأحد الأندية إلى صفوف الفريق، في حال تكللت المفاوضات معه بالنجاح، وهي الصفقة التي ينتظرها جمهور النادي والشارع الرياضي بكل شغف.

مليون درهم

اضطر نادٍ كبير بدوري الخليج العربي لكرة القدم إلى دفع مبلغ مالي كبير يصل إلى نحو مليون درهم، لطبيب النادي السابق، بعد انتهاء خدمته التي استمرت سنوات طويلة، وجاء هذا الأمر ليزيد الأعباء المالية على النادي المذكور.

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