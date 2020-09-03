الامارات | جوناثاس مهدّد بالغياب عن الشارقة 15 يوماً بسبب الإصابة

شكرا لقرائتكم خبر عن جوناثاس مهدّد بالغياب عن الشارقة 15 يوماً بسبب الإصابة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي الشارقة، أمس، أن مهاجم الفريق الجديد، المحترف البرازيلي جوناثاس، سيحتاج من خمسة إلى 15 يوم راحة، بعد الإصابة التي تعرض لها أخيراً. وأكد النادي أن الفحوص الطبية التي أجريت للاعب أظهرت إصابته بكسر بسيط على مستوى الأنف، خلال مشاركته في المباراة الودية أمام النصر، في أول ظهور له بعد تعاقده معه أخيراً.

وأضاف النادي أن اللاعب بحاجة إلى فترة راحة قد تزيد وتنقص بحسب الحالة الصحية له، قبل عودته مجددا للمباريات.

يذكر أن المباراة التي شارك فيها جوناثاس انتهت بفوز النصر بهدفين مقابل هدف، ضمن تحضيرات الفريقين للموسم الجديد. ومن شأن تأجيل انطلاق الموسم الجديد إلى أكتوبر أن يصب في مصلحة الشارقة حتى يكون جوناثاس جاهزاً.

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