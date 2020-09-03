اخبار الرياضه

الامارات | الوحدة يضم البرتغالي كانيدو من بورتو

0 نشر
أحمد طارق - دبي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الوحدة يضم البرتغالي كانيدو من بورتو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت وسائل إعلام برتغالية أن نادي الوحدة تعاقد مع اللاعب البرتغالي، روبين كانيدو، قادماً من بورتو البرتغالي بصفقة انتقال حر، خلال فترة الانتقالات الحالية.

وأوضحت صحيفة «أبولا» أن الوحدة أكمل إجراءات التعاقد مع كانيدو، البالغ من العمر 18 عاماً، مشيرة إلى أنه كان أحد العناصر الأساسية في تشكيلة فريق الشباب بالنادي البرتغالي، وأسهم في فوزه بلقب الدوري المحلي للشباب.

ويلعب كانيدو في مركز المدافع الأيسر، إذ بدأ مسيرته مع ناشئي بورتو تحت 14 سنة، وتدرج في المراحل السنية المختلفة، ويعد انضمامه إلى الوحدة أولى تجاربه خارج البرتغال.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | الوحدة يضم البرتغالي كانيدو من بورتو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا