الامارات | الوحدة يضم البرتغالي كانيدو من بورتو

شكرا لقرائتكم خبر عن الوحدة يضم البرتغالي كانيدو من بورتو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت وسائل إعلام برتغالية أن نادي الوحدة تعاقد مع اللاعب البرتغالي، روبين كانيدو، قادماً من بورتو البرتغالي بصفقة انتقال حر، خلال فترة الانتقالات الحالية.

وأوضحت صحيفة «أبولا» أن الوحدة أكمل إجراءات التعاقد مع كانيدو، البالغ من العمر 18 عاماً، مشيرة إلى أنه كان أحد العناصر الأساسية في تشكيلة فريق الشباب بالنادي البرتغالي، وأسهم في فوزه بلقب الدوري المحلي للشباب.

ويلعب كانيدو في مركز المدافع الأيسر، إذ بدأ مسيرته مع ناشئي بورتو تحت 14 سنة، وتدرج في المراحل السنية المختلفة، ويعد انضمامه إلى الوحدة أولى تجاربه خارج البرتغال.

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