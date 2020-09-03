الامارات | تمديد مسافة سباق «جوهرة تاج زايد» للخيول

شكرا لقرائتكم خبر عن تمديد مسافة سباق «جوهرة تاج زايد» للخيول والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت اللجنة المنظمة لمهرجان منصور بن زايد آل نهيان العالمي لسباقات الخيول العربية الأصيلة، عن تمديد مسافة سباق جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، للفئة الأولى التي تبلغ قيمتها خمسة ملايين درهم، إلى 2200 متر.

وقالت اللجنة المنظمة في بيان أمس: «بعد التشاور مع كل من هيئة الإمارات لسباق الخيل والاتحاد الدولي لهيئات سباق الخيل العربية، فقد تقرر زيادة المسافة، من 1600 متر إلى 2200 متر».

وأضافت: «يُنظر إلى هذا التغيير في السباق العربي الشهير في الدولة على أنه خطوة إيجابية ستجذب عدداً أكبر من الخيول من جميع أنحاء العالم إلى نادي أبوظبي للفروسية، عندما يستضيف هذا الحدث الرائع في 4 ديسمبر المقبل».

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