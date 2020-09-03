شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يتحدث عن هديته لمحمود الخطيب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - جدد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي للزمالك، تأكيده على أن الأهلي سيدفع ثمن خطف محمود عبدالمنعم كهربا، وتحريضه على الهروب من الزمالك، رغم ارتباط اللاعب بعقد مع ناديه لمدة ٤ مواسم.

وكشف «منصور» في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم» أنه سبق وقام بتصوير فيديو ونشره على قناته الخاصة، وصفحاته على السوشيال ميديا، مؤكدًا: «أهدي أخي محمود الخطيب رئيس الأهلي هدية، وهي محمود عبدالمنعم كهربا».

وقال «منصور»: «أتمنى أن تكون هديتي قد نالت إعجاب الكابتن الخطيب، خصوصًا بعدما قام كهربا بكل الأفعال التي حذرت الأهلي وإدارته منها في الفيديو».

وتابع: «أعتقد أن ما حدث اليوم بين الخطيب وكهربا، ومعاقبته بمليون جنيه سيكون بداية النهاية وكشف الحقائق».