شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يتحدث عن هديته لمحمود الخطيب والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - جدد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي للزمالك، تأكيده على أن الأهلي سيدفع ثمن خطف محمود عبدالمنعم كهربا، وتحريضه على الهروب من الزمالك، رغم ارتباط اللاعب بعقد مع ناديه لمدة ٤ مواسم.
وكشف «منصور» في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم» أنه سبق وقام بتصوير فيديو ونشره على قناته الخاصة، وصفحاته على السوشيال ميديا، مؤكدًا: «أهدي أخي محمود الخطيب رئيس الأهلي هدية، وهي محمود عبدالمنعم كهربا».
وقال «منصور»: «أتمنى أن تكون هديتي قد نالت إعجاب الكابتن الخطيب، خصوصًا بعدما قام كهربا بكل الأفعال التي حذرت الأهلي وإدارته منها في الفيديو».
وتابع: «أعتقد أن ما حدث اليوم بين الخطيب وكهربا، ومعاقبته بمليون جنيه سيكون بداية النهاية وكشف الحقائق».
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