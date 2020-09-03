شكرا لقرائتكم خبر عن رضا عبدالعال: كهربا «افترى» على الزمالك ويدفع الثمن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال رضا عبدالعال، نجم الأهلي والزمالك السابق، إن محمود عبدالمنعم «كهربا»، لاعب القلعة الحمراء، تمرد على نادي الزمالك قبل انتقاله إلى المارد الأحمر، مؤكدًا أنه سيدفع الثمن.

وأضاف «عبدالعال» في برنامج «البريمو»، مع الإعلامي إسلام صادق، المذاع على قناة «Ten»: «كهربا افترى على الزمالك وجماهيره، والآن يدفع الثمن، وهو لم يقنع فايلر على الإطلاق خلال مشاركته مع الأهلي، وأضاع العديد من الفرص في بطولة أفريقيا خاصة أمام الهلال السوداني وبلاتينيوم».

وتابع: «الأهلي أراد أن يصفع الزمالك بسبب عبدالله السعيد، ولكنه في النهاية دفع الثمن لأن اللاعب يصنع العديد من المشاكل مثلما فعل اليوم».