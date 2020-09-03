شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبدالجليل: أتمنى رحيل كهربا عن الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد محمد عبدالجليل، نجم الأهلي السابق، أنه يتمنى أن تتخذ إدارة القلعة الحمراء قرارًا رادعًا ضد محمود عبدالمنعم «كهربا».

وقال «عبدالجليل» في برنامج «البريمو»، مع الإعلامي إسلام صادق، المذاع على قناة «Ten»: «أتمنى أن تقوم إدارة الأهلي باتخاذ قرار برحيل كهربا، فهو لم يحترم الأهلي ومجلس إدارته وجماهيره على الإطلاق، هذا أمر جديد على لاعبي القلعة الحمراء».

وأضاف: «الأهلي تعاقد مع كهربا عندًا في الزمالك، واللاعب افتعل أزمة خلال مباراة السوبر، وكل مرة يتقدم باعتذار، هذا لا يوجد في تاريخ النادي الأهلي».