شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو جابر يتماثل للشفاء وجاهز للمشاركة مع المقاصة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شارك ميدو جابر، لاعب خط وسط نادي مصر المقاصة، في مران الفريق الذي أقيم اليوم بالملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي، لأول مرة منذ فترة طويلة، بعد شفائه من الإصابة.
وظهر اللاعب بمستوى طيب خلال مشاركته في التدريبات مع زملائه اللاعبين اليوم، وذلك بعدما غاب لفترة بسبب إصابته بشرخ في القدم.
وأكد الدكتور أمين رفعت طبيب المقاصة أن ميدو جابر تخلص تمامًا من الإصابة واصبح جاهز طبيا ولكن مسألة الدفع به في المبارياتتتوقف على الرؤية الفنية للجهاز الفني لتحديد التوقيت المناسب لعودته للمشاركة في المباريات.
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