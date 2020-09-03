شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل «رابيد تست» للاعبي المقاصة قبل مواجهة الإسماعيلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خضع لاعبو فريق الكرة الأول بنادي مصر المقاصة، وأعضاء الجهازين الفني والإداري، لتحليل رابيد تست للكشف المبكر عن أي إصابات فيروس كورونا في صفوف الفريق، وذلك في إطار الاستعداد لمباراة الإسماعيلي المقرر إقامتها في الخامسة مساء بعد غد الجمعة باستاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الـ ٢٤ للدوري.

ومن المنتظر أن يتم إخطار الجهاز الإداري للفريق بنتيجة الفحص صباح غد الخميس، قبل انتظام الفريق في معسكر مغلق استعدادا لمباراة الإسماعيلي.