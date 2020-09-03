شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل «رابيد تست» للاعبي المقاصة قبل مواجهة الإسماعيلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خضع لاعبو فريق الكرة الأول بنادي مصر المقاصة، وأعضاء الجهازين الفني والإداري، لتحليل رابيد تست للكشف المبكر عن أي إصابات فيروس كورونا في صفوف الفريق، وذلك في إطار الاستعداد لمباراة الإسماعيلي المقرر إقامتها في الخامسة مساء بعد غد الجمعة باستاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الـ ٢٤ للدوري.
ومن المنتظر أن يتم إخطار الجهاز الإداري للفريق بنتيجة الفحص صباح غد الخميس، قبل انتظام الفريق في معسكر مغلق استعدادا لمباراة الإسماعيلي.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
Advertisements
99,115
-
تعافي
73,828
-
وفيات
5,440
كانت هذه تفاصيل خبر تحليل «رابيد تست» للاعبي المقاصة قبل مواجهة الإسماعيلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.