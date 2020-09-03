شكرا لقرائتكم مرتضى منصور: كهربا تعدى على عبدالحفيظ بـ"الشلوت" ولام يتعمله تحاليل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك، أن محمود عبدالمنعم "كهربا" يفتعل المشاكل والأزمات يوميًا هو ووالده، مشددًا على أنه أهدى القلعة الحمراء اللاعب.

وقال مرتضى منصور في تصريحات تليفزيونية: "يجب على النادي الأهلي أن يقوم بإجراء تحاليل على اللاعب خلال الفترة المقبلة، والغرامة لا قيمة لها على الإطلاق، واللاعب تسبب فى أزمة كبيرة خلال مباراة السوبر بالإمارات".

وأضاف رئيس الزمالك: "عند نزول كهربا مباراة السوبر بدأت المشاكل، وحققنا اللقب أمام النادي الأهلي بسبب هذا اللاعب "النحس".

وتابع مرتضي منصور، أن محمود عبدالمنعم "كهربا"، لاعب فريق الأهلي، تجاوز فى حق سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالقلعة الحمراء.

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وقال منصور: "كهربا تعدي على سيد عبدالحفيظ بـ"الشلوت"، فهو لاعب نحس على الأهلي، ولاعبي الأهلي لن يحترموا مدير الكرة بعد هذه الواقعة".

وأضاف: "أهديت النادي الأهلي هدية وهو محمود كهربا، والأهلي قام بعمل قرصنة على الزمالك بشأن ضم كهربا".