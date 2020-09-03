شكرا لقرائتكم إبراهيم فايق يسلط الضوء على انفراد اليوم السابع وسوبر كورة بشأن كهربا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل سلط الإعلامي إبراهيم فايق، الضوء على انفراد اليوم السابع وبوابته الرياضية "الخليج 365"، فيما يتعلق بمشادة ثنائي الأهلي محمود عبد المنعم كهربا ومحمد الشناوي في غرفة ملابس الفريق، قبل مران الفريق اليوم الأربعاء، وهو ما ترتب عليه توقيع غرامة قدرها مليون جنيه على كهربا، واعتذار اللاعب لجميع العاملين بمنظومة الأهلي.

وتحدث الزميل محمد عراقي، صاحب الانفراد، والمسئول عن ملف الأهلي لليوم السابع وسوبر كورة، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "جمهور التالتة"، مع فايق على فضائية أون تايم سبورتس2، اليوم، الأربعاء، كاشفا كواليس وتفاصيل المشادة"

وأتبع صحفي اليوم السابع: "سبب عقوبة المليون جنيه والتي اعتمدها الخطيب بنفسه - يعتبرها البعض كبيرة وغير معتاده بالدوري - أن كهربا له لائحة خاصة في عقده لتحقيق مزيد من الانضباط على سلوكيات اللاعب، بالإضافة إلى أزمات مسبقة بين كهربا ومدير الكرة سيد عبد الحفيظ".

وكشف، أن بداية الخلاف بين الشناوى وكهربا تعود لشهر يوليو الماضى عندما سجل كهربا هدفا فى أحد التقسيمات من تحت يد الشناوى وهو الهدف الذى تم تصويره ليقوم كهربا بعد المران برفعه على صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى الأمر الذى أزعج الشناوى الذى رفض من بعدها تصويره فى التدريبات.

Advertisements

وشهد مران الأهلي صباح اليوم، العديد من الاضطرابات بين عدد من نجوم الفريق وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة، بدأت عندما دخل الثنائى محمد الشناوى ومحمود عبد المنعم كهربا فى مشادة بغرفة الملابس قبل التوجه لأداء المران قبل أن ينتهى الموضوع سريعا بينهما، إلا أن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة تدخل فى الأمر وحاول معرفة السبب ليرفض الثنائى الحديث فى الأمر.

وهدد سيد عبد الحفيظ بتغريم الثنائي، إلا أن الشناوى وكهربا أكدا أنه لا يحق له ذلك، خاصة أنه أمر شخصى بينهما وانتهى سريعاً قبل أن يحتد الحوار بينهم ويتدخل أكثر من لاعب وأكدوا لعبد الحفيظ أنه السبب الرئيسى فى تدهور الفريق وتوتر العلاقة بين اللاعبين.

وهدد محمد الشناوى وكهربا سيد عبد الحفيظ بشكواه لمحمود الخطيب، رئيس النادى الأهلي، حال فرض عليهم أى عقوبات، خاصة أنه لم يحدث شىء يستدعى ذلك، فى الوقت الذى تضامن باقى اللاعبين مع الثنائي الدولي مؤكدين أنه لم يحدث أى شيء من الأساس وأنه فى حال تقديم شكوى للخطيب ستكون شكوى جماعية موقعة من لاعبى الفريق بالكامل.