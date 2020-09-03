شكرا لقرائتكم مختار مختار: هدف الإنتاج الحربي المربع الذهبي بالدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل هاجم مختار مختار المدير الفني للانتاج الحربي قرار رمضان صبحي بالرحيل عن الأهلي لصفوف بيراميدز قائلا: "أنا مستغرب جدا من اللاعب اللى بياخد أكتر من عشرة مليون جنيه في الموسم ويقولك هروح مكان تاني ابنى نفسي!، هو لما تكون في الأهلي وبتاخد الفلوس دي كلها عايز إيه تاني؟!، وبعدين ما أنت احترفت كام سنة في أوروبا مسمعناش عنك، النادي الأهلي هو اللي عملك".

وأضاف مختار مختار في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "جمهور التالتة"، مع الإعلامي إبراهيم فايق على فضائية أون تايم سبورتس2، اليوم: "الأهلي لا يقف على لاعب بالفعل، لكن رمضان ولد صغير اتربى في الأهلي مكنش ينفع ياخد قرار زى ده".

وعبر المدير الفني للإنتاج عن سعادته بالفوز الذى حققه فريقه على سموحة قائلا: "أنا سعيد بالفوز وتقدمت باستقالتي بعد مباراة بيراميدز حتى أرفع الحرج عن مجلس الإدارة لكنهم رفضوا".

وتابع مختار مختار أن فريقه هو أكثر من تضرر من فيروس كورونا ومن استئناف الدوري، مؤكدا أن الفريق بات يضع هدف المربع الذهبي والمشاركة الأفريقية الموسم هدفا له".