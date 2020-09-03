شكرا لقرائتكم محمد عبدالجليل: الأهلى تعاقد مع كهربا عنادًا فى الزمالك وأتمنى رحيله ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمد عبدالجليل، نجم الأهلى السابق، أنه يتمنى أن تتخذ إدارة القلعة الحمراء قرارا رادعا ضد محمود عبدالمنعم "كهربا"، بعد المشادة التي حدثت في مران الأهلى مع محمد الشناوى.

وقال عبدالجليل فى تصريحات تليفزيونية: "أتمنى أن تقوم إدارة الأهلى باتخاذ قرار برحيل كهربا، وهو لم يحترم الأهلى ومجلس إدارته وجماهيره على الإطلاق، هذا أمر جديد على لاعبى القلعة الحمراء".

وأضاف عبد الجليل: "الأهلى تعاقد مع كهربا عنادًا فى الزمالك، واللاعب افتعل أزمة خلال مباراة السوبر، وكل مرة يتقدم باعتذار، وهذا لا يوجد فى تاريخ النادى الأهلي".

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وكان مران الأهلى شهد العديد من الاضطرابات بين عدد من نجوم الفريق وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة، بدأت عندما دخل الثنائى محمد الشناوى ومحمود عبد المنعم كهربا فى مشادة بسيطة بغرفة الملابس أثناء التوجه لأداء المران قبل أن ينتهى الموضوع سريعا بينهما، إلا أن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة تدخل فى الأمر وحاول معرفة السبب ليرفض الثنائى الحديث فى الأمر.

وهدد سيد عبد الحفيظ بتغريم الثنائي، إلا أن الشناوى وكهربا أكدا أنه لا يحق له ذلك، خاصة أنه أمر شخصى بينهما وانتهى سريعاً قبل أن يحتد الحوار بينهم ويتدخل أكثر من لاعب وأكدوا لعبد الحفيظ أنه السبب الرئيسى فى تدهور الفريق وتوتر العلاقة بين اللاعبين.

وهدد محمد الشناوى وكهربا سيد عبد الحفيظ بشكواه لمحمود الخطيب، رئيس النادى الأهلي، حال فرض عليهم أى عقوبات، خاصة أنه لم يحدث شىء يستدعى ذلك، فى الوقت الذى تضامن باقى اللاعبين مع الثنائى الدولى مؤكدين أنه لم يحدث أى شيء من الأساس وأنه فى حال تقديم شكوى للخطيب ستكون شكوى جماعية موقعة من لاعبى الفريق بالكامل.