شكرا لقرائتكم رضا عبدالعال: كهربا "افترى" على الزمالك وأتمنى فسخ عقده مع الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد رضا عبد العال، نجم الأهلي والزمالك السابق، أن محمود عبدالمنعم "كهربا"، لاعب القلعة الحمراء، تمرد على نادي الزمالك قبل انتقاله إلى المارد الأحمر، موضحًا أنه سيدفع الثمن.

وقال رضا عبد العال: "كهربا افتري على الزمالك وجماهيره والآن يدفع الثمن، وهو لم يقنع فايلر على الإطلاق خلال مشاركته مع الأهلي وأضاع العديد من الفرص فى بطولة أفريقيا خاصة أمام الهلال السوداني وبلاتينيوم".

وأضاف نجم الأهلي والزمالك السابق: "الأهلي أراد أن يصفع الزمالك بسبب عبد الله السعيد، ولكنه فى النهاية دفع الثمن لأن اللاعب يصنع العديد من المشاكل مثلما فعل اليوم".

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طالب رضا عبد العال، مجلس إدارة القلعة الحمراء برئاسة محمود الخطيب، بضرورة فسخ التعاقد مع محمود عبدالمنعم "كهربا"، قائلا: "إذا لم يتخذ النادي الأهلي قرار بفسخ التعاقد مع كهربا، فلا يوجد مبادئ ولا قيم داخل القلعة الحمراء، يجب رحيل اللاعب فورًا بعد هذه الأزمة".

وأضاف: "كهربا لم يكن فى حالته الطبيعية ولم يكن فى تركيزه على الإطلاق لأسباب أخرى، ويسهر حتي الصباح ولم يحصل على الوقت الكافي من النوم".