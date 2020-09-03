شكرا لقرائتكم فايلر يعيد التفكير في صفقات الأهلي الصيفية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تراجع السويسري رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى، عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالفريق منها التدعيمات خلال ميركاتو الصيف المقبل وقرر إجراء عدة تعديلات على الصفقات والمراكز التى تحتاج تدعيم الموسم المقبل، ورغم أن فايلر كان قد طلب تدعيم الفريق بصفقتين فقط إلا أنه بدأ يُعيد الحسابات بشن تدعيمات أخرى في الفريق بما يحافظ على توازنه ويُعالج الخلل الفني في بعض المراكز وهو ما كشفت عن مباريات الأهلى الماضية محلياً لاسيما في ظل رحيل أكثر من لاعب أمثال أحمد فتحي ورمضان صبحى وشريف إكرامى وحسام عاشور.

من ناحية أخرى ، أنهى رمضان صبحى، مهاجم المنتخب الوطنى الأولمبى، الجدل حول مستقبله وظهر يرتدى قميص بيراميدز بعد رفض استمراره مع الأهلى عقب انتهاء إعارته من هدرسفيلد الإنجليزى، وتوصل بيراميدز لاتفاق مع النادى الإنجليزى لشراء رمضان صبحى ليبدأ اللاعب فى المشاركة بتدريبات بيراميدز.

واقترب مسئولو نادى بيراميدز من الإعلان الرسمى عن إتمام صفقة رمضان صبحى لاعب هدرسفيلد الإنجليزى، خلال الأيام المقبلة، حيث يتبقى وضع الرتوش الأخيرة بين الناديين من أجل إتمام الصفقة رسميًا ومن ثم الإعلان عنها، لاسيما وأن اللاعب سبق وأخبر مسئولو النادى الأهلى بعدم رغبته فى الانتقال لصفوف المارد الأحمر بعد إنتهاء فترة إستعارته، وأن رغبته هى اللعب للفريق السماوى خلال الفترة المقبلة.

وكان النادى الإنجليزي قد أعلن عن رفضه للعرض الأول المقدم من نادى بيراميدز، والذى قالت الصحافة الإنجليزية، إنه يصل إلى 4.8 مليون إسترليني، ولكن عاد مسئولو بيراميدز وقدموا عرضا جديدا، ووافق عليه مسئولو النادى الإنجليزي.

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وكانت تقارير صحفية قد كشفت عن توصل رمضان صبحى لاتفاق من أجل الانتقال لصفوف بيراميدز، بداية من الموسم المقبل، حيث سيتقاضى 90 مليون جنيه فى 3 مواسم من الفريق السماوى، مقسمة على 25 مليوناً فى الموسم الأول، و 30 فى الموسم الثانى، على أن تصبح 35 مليوناً فى الموسم الثالث.

وتلقى أمير توفيق، مدير التعاقدات فى النادى الأهلى، اتصالًا من رمضان صبحى، أبلغه أنه لا يرغب فى اللعب للأهلى وسوف ينتقل لنادى بيراميدز، وبناءً على ذلك أصبح رمضان صبحى خارج الحسابات الفنية لفريق الأهلي.

وشارك العفيجى مع الأهلى فى 79 مباراة ببطولة الدورى، و أحرز 17 هدفا، و صنع 13 لزملاؤه، وعلى المستوى الافريقى فشارك اللاعب فى 17 مباراة بالبطولات الأفريقية، و سجل هدفان، وصنع 3 .

كما شارك فى 3 مباريات كأس السوبر المحلى، و فى الكأس شارك فى 8 مباريات، وسجل 3 أهداف.