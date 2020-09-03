شكرا لقرائتكم طارق يحيى: توقعنا مشاكل كهربا مع الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق طارق يحيى نجم الزمالك الأسبق على خناقة محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الأهلى مع زميله محمد الشناوى حارس الفريق الأحمر. وأكد يحيي عبر قناة الزمالك :"مرتضى منصور منذ فترة طويلة توقع أزمات كهربا مع الأهلي واليوم يتحقق ذلك". Advertisements وقال يحيى أن عقوبة المليون جنيه تعبر عن مدى الخروج عن النص والمشكلة الكبيرة التي تسبب بها كهربا لان الرقم كبير للغاية. وشدد على أن كهربا سبق وأثار مشاكل بالجملة مع الزمالك من قبل وحاولت الإدارة أكثر من مرة حل الأمر ومعاقبته بدون جدوى لذلك كان رحيله في مصلحة الفريق.

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