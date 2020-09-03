شكرا لقرائتكم مرتضى منصور: ثلاثى الزمالك سيوقع على بياض ورفضت التعاقد مع أيوب الكعبى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، عدم رحيل أى لاعب من القلعة البيضاء، خلال الفترة المقبلة، موضحا أن لاعبى الفارس الأبيض ملتزمون بعقودهم.

وقال مرتضى منصور فى تصريحات تليفزيونية: "بعد الانتهاء من بطولة دورى أبطال أفريقيا سيتم التجديد لفرجانى ساسى وأوباما وعبد الله جمعة، إلى جانب الإعلان عن الصفقات الجديدة التى تم التعاقد معها".

وأضاف: "ثلاثى الزمالك طلبوا عقد جلسة معى بعد الانتهاء من بطولة أفريقيا للتجديد على بياض، هم يريدون التركيز مع الفريق فى الوقت الحالي".

أكد مرتضى منصور: "تم عرض أيوب الكعبى على الزمالك، ورفضنا التعاقد معه بسبب تواجد عدد من اللاعبين فى مركزه، والمدير الفنى هو الذى يحدد الراحلين والصفقات الجديدة".

وعن مواجهة بيراميدز: "المواجهة صعبة وفريق بيراميدز كبير، وتحدثت مع رئيس النادى بشأن ضم 3 لاعبين فى الانتقالات الصيفية".

وعن أزمة كهربا، أوضح مرتضى منصور: "يجب على النادى الأهلى أن يقوم بإجراء تحاليل على اللاعب خلال الفترة المقبلة، والغرامة لا قيمة لها على الإطلاق، واللاعب تسبب فى أزمة كبيرة خلال مباراة السوبر بالإمارات".

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وأضاف رئيس الزمالك: "عند نزول كهربا مباراة السوبر بدأت المشاكل، وحققنا اللقب أمام النادى الأهلى بسبب هذا اللاعب "النحس".

وتابع مرتضى منصور، أن محمود عبدالمنعم "كهربا"، لاعب فريق الأهلي، تجاوز فى حق سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالقلعة الحمراء.

وقال منصور: "كهربا تعدى على سيد عبدالحفيظ بـ"الشلوت"، فهو لاعب نحس على الأهلي، ولاعبى الأهلى لن يحترموا مدير الكرة بعد هذه الواقعة".

وأضاف: "أهديت النادى الأهلى هدية وهو محمود كهربا، والأهلى قام بعمل قرصنة على الزمالك بشأن ضم كهربا".