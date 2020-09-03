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شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 2/9/2020 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الأربعاء 2 سبتمبر 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها، بيراميدز يعلن قائمة مباراة الزمالك غدا.. وغياب عبد الله السعيد والشناوى ، والأهلي يغرم كهربا مليون جنيه.. واللاعب يعتذر لمنظومة العمل بالفريق، وأحمد فتحى ممنوع من الاستمرار مع الأهلى بأوامر بيراميدز، اتحاد الكرة يخطر المصرى بإصابة 3 لاعبين بكورونا.
أعلن الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمته لمواجهة نظيره نادي الزمالك في الجولة الـ 24 من الدورى والتى ستقام في الثامنة والنصف من مساء الخميس، على استاد الدفاع الجوى
قررت لجنة الحكام باتحاد الكرة، برئاسة وجيه أحمد وعزب حجاج، إسناد مباراة الزمالك وبيراميدز المقرر لها فى الثامنة والنصف مساء غد، الخميس، فى الأسبوع الـ24 بالدورى، للحكم الدولى محمد الحنفى
يستعد محمود عبد المنعم كهربا نجم هجوم النادي الأهلي لتجهيز تظلم مكتوب تمهيدا لتقديمه لمحمود الخطيب رئيس النادي ضد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، بعد تغريمه مرتين
أحمد فتحى ممنوع من الاستمرار مع الأهلى بأوامر بيراميدز
ترددت أنباء الفترة الماضية عن رغبة الأهلى فى الإبقاء على أحمد فتحى، نجم دفاع المارد الأحمر، رغم توقيع اللاعب لنادى بيراميدز لمدة 3 مواسم، وتم الإعلان الرسمى عن الصفقة يوم 11 أبريل الماضى، وكشفت تقارير صحفية أن مسئولى النادى الأهلى استطلعوا رأى السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق فى مسألة بقاء أحمد فتحى قبل التحدث مع الأخير، وإنهاء مفاوضات تجديد عقده والتراجع عن رحيله لصفوف بيراميدز فى الموسم الجديد.
الزمالك يصرف مقدمات العقود لمحمود علاء وعبد الغنى بعد التجديد لـ2024
صرف مسئولو الزمالك مقدمات عقدى ثنائى دفاع الأبيض محمود علاء ومحمد عبد الغنى، بعد تجديد عقديهما خلال الفترة الماضية، ليكونا مرتبطين مع القلعة البيضاء حتى عام 2024، مع تعديل عقديهما بصورة جيدة تتناسب مع ما قدمه الثنائى مع الفريق خلال الفترة الماضية، حيث ساهما هذا الموسم فى تتويج الأبيض ببطولتى السوبر الأفريقى والمصرى، على حساب الترجى التونسى والأهلى، على الترتيب، بالإضافة إلى التأهل إلى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، حيث سيلتقى الفريق الأبيض مع نظيره الرجاء البيضاوى المغربى، خلال الشهر الجارى.
رمضان صبحي ينهى الجدل ويظهر بتيشرت بيراميدز بعد رحيله عن الأهلي
أنهى رمضان صبحى، مهاجم المنتخب الوطنى الأولمبى، الجدل حول مستقبله وظهر يرتدى قميص بيراميدز بعد رفض استمراره مع الأهلى عقب انتهاء إعارته من هدرسفيلد الإنجليزى، وتوصل بيراميدز لاتفاق مع النادى الإنجليزى لشراء رمضان صبحى ليبدأ اللاعب فى المشاركة بتدريبات بيراميدز.
أسبوعان تأهيل للشناوى بعد غيابه عن مباراة بيراميدز والزمالك
يخضع أحمد الشناوى، حارس مرمى الفريق الكروى الأول بنادى بيراميدز، لفترة تأهيل بعد الإصابة العضلية التى تعرض لها خلال مشاركته فى التدريبات الجماعية مساء الاثنين الماضى، فى إطار الاستعداد لمواجهة الزمالك المقرر إقامتها غداً الخميس ضمن مباريات الجولة 24من بطولة الدورى الممتاز، ويخضع الحارس المخضرم لفترة تأهيل تستمر لمدة أسبوعين قبل أن يعود للمشاركة مع فريقه فى المباريات الرسمية.
لجنة التخطيط بالأهلي توصى بتجديد إعارة مارسيلو في الموسم الجديد
أوصت لجنة التخطيط بالأهلي برئاسة محسن صالح بتجديد إعارة حسين السيد "مارسيلو" ظهير أيسر الفريق، والذي قطع إعارته للصفاقسي التونسي التي كانت من المقرر أن تستمر لنهاية الموسم لصعوبة الطيران في تونس بسبب تداعيات فيروس كورونا، وأكد مسئولو اللجنة أن استمرار حسين السيد مع الفريق في الموسم المقبل غير مُجدي في ظل وجود التونسي علي معلول ومحمود وحيد وأيمن أشرف الذي يعد الظهير الأيسر مركزه الأساسي، قبل أن يتحول لقلب الدفاع، بالإضافة للصاعد محمد شكري الذى لاقى اشادة كبيرة بعد حصوله على فرصة اللعب في بعض المباريات الودية.
محمد إبراهيم يقترب من دخول قائمة المنتخب قبل مواجهتىّ توجو
دخل محمد إبراهيم صانع ألعاب نادى مصر المقاصة دائرة المرشحين بقوة للانضمام والعودة لصفوف منتخب مصر الأول بقيادة حسام البدري استعدادا لمباراتى توجو في معسكر نوفمبر المقبل في الجولة الثالثة و الرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2022 المقرر اقامتها بالكاميرون.. وذلك بعد ظهور اللاعب بمستوى مميز مؤخرا فى الدورى ليتم الاستقرار على ضمه بشرط الاستمرار علي نفس المستوى مع فريقه مصر المقاصة.
بيراميدز يرفض المكافآت الخاصة لتحفيز اللاعبين قبل مواجهة الزمالك
رفض مسئولو نادى بيراميدز تحفيز اللاعبين بصرف مكافآت خاصة، من أجل تحقيق الفوز على الزمالك فى المباراة المقرر إقامتها غداً الخميس ضمن مباريات الجولة 24 من بطولة الدورى الممتاز، حيث تحمل تلك المواجهة طابعا خاصا، ويرغب كل فريق فى تحقيق الفوز واقتناص الثلاث نقاط للابتعاد بوصافة الدورى عن منافسه، لاسيما أن الزمالك وبيراميدز يتنافسان بقوة على المركز الثانى ويحصد كل فريق فى جعبته حاليًا 45 نقطة.
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