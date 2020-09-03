شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سمير فرج يطالب جماهير الإسماعيلى بعدم التظاهر ضد إدارة النادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص أحمد سمير فرج لاعب الأهلى والإسماعيلى السابق، على توجيه رسالة لجماهير الدروايش بعد الأزمة التى نشبت مع مجلس إدارة النادى برئاسة إبراهيم عثمان ، وكتب سميرفرج على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "جمهور الاسماعيلي الغالى محدش ينزل يعمل وقفات ولا مظاهرات عشان ده مخالف، وممكن تتحبس وأهلك هما اللي هيتعبوا ويعيطوا عليك ويتبهدلوا".

وأضاف أحمد سمير فرج : "محدش يسخنكوا وتنزلوا، صدقني النادي مش هيعملك حاجة، حب النادى على عينى وراسى والنادى خيره علينا كلنا، بس والله إنك تتحبس ليلة واحدة ما تساوي ملايين الدنيا، كل اللي في إيدك إعمل عضوية ولو حد منعك إعمل محضر رسمى".

وكانت الفترة الماضية قد شهدت أزمة بين الجماهير ومجلس الإدارة بسبب تراجع نتائج الفريق ، بالإضافة إلى أزمة مع حسنى عبد ربه قائد الدراويش السابق، حيث فوجئ القيصر، بمنعه من حضور مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندرى، التى جمعتهما على استاد الإسماعيلية بختام مواجهات الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

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وكان قد، قال حسنى عبد ربه فى تصريحات خاصة، إنه بعد أن دخل من بوابة ملعب الإسماعيلى فوجئ بفرد من الأمن يخبره بمنعه من حضور اللقاء، وإنه مطالب بمغادرة الاستاد بناءًا على تعليمات من مجلس الإدارة برئاسة إبراهيم عثمان، وهو ما دفع القيصر لعرض بث مباشر عبر صفحته الشخصية على فيس بوك، يوضح فيه حقيقة الأمر قبل أن يغادر الملعب.

وكانت إدارة الإسماعيلى قررت الاستغناء عن نجل طارق عبد ربه شقيق حسنى، قبل أن ينتقل اللاعب لصفوف الزمالك، وقال طارق حينها: "للأسف لا أعرف أسباب هذا القرار ولكنى فوجئت بقرار الاستغناء عني كمدرب بالقطاع وعن نجلي اللاعب بالناشئين بعد اعتراضنا علي بعض سياسات مجلس الإدارة الحالى وتدرب نجلى في أكاديمية القيصر بالاسماعيليه للحفاظ علي مستواه حتي جاء عرض الزمالك،".