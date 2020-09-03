شكرا لقرائتكم خبر عن مران الإسماعيلى.. تدريبات استشفائية واجتماع مع المحمدى ودونجا ومدبولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استأنف فريق الكرة الأول بالإسماعيلى تدريباته مساء اليوم ، ضمن برنامج التحضير للقاء مصر المقاصة باستاد المقاولون العرب يوم الجمعة القادم فى ختام الجولة الرابعة والعشرين من عمر بطولة الدورى الممتاز، وكان الفريق قد حصل على راحة سلبية من أجل التقاط الانفاس فى ظل ضغط المباريات.

المران الرئيسى اشتمل على مجموعة من الجمل الفنية والتكتيكية للاعبين الذين لم يشاركو بصفة أساسية فى المواجهة الماضية أمام الاتحاد السكندرى. وخاض أساسيو الفريق تدريبات استشفائية بالجرى حول الملعب من أجل ازالة علامات الارهاق.. وحرص الجهاز الفنى للفريق على عقد جلسة مع ثلاثى الفريق باهر المحمدى ومحمود دونجا وأحمد مدبولى من أجل تحفيز اللاعبين على استعادة مسيرة الانتصارات وتحسين مركز الفريق بمسابقة الدورى المحلى. المران اختتم بتقسيمة حماسية تم إيقافها عدة مرات بغية اصلاح الاخطاء التى وقع فيها لاعبى الفريق فى المباراة المنقضية ضد زعيم الثغر.

ويستعد الاسماعيلى لمواجهة مصر المقاصة المقرر الخامسة عصر الجمعة على ستاد المقاولون العرب فى الجولة الرابعة والعشرين للمسابقة المحلية ، وخسر الاسماعيلى من الاتحاد السكندرى بثلاثة أهداف مقابل هدف فى المباراة التى أقيمت مساء الاثنين على ستاد الاسماعيلية فى ختام مواجهات الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري العام ، وقاد الثنائى أدهم السلحدار ومحمد محسن أبو جريشة الاسماعيلى فى مباراتين منذ رحيل الفرنسى جوميز ، حقق الفريق فى المباراة الاولى الفوز على طنطا بثلاثة أهداف مقابل هدف وخسر فى الثانية من الاتحاد السكندري بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ويحتل الإسماعيلي المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري، برصيد 27 نقطة، جمعهم من 22 لقاء، فاز في 7 وتعادل في 6 وخسر 9، وسجل الفريق 23 هدفًا، فيما استقبلت شباكه 28 هدفًا ولايزال لديه مباراة مؤجلة مع المصرى البورسعيدى

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وأسدل الستار على مشوار الفرنسى ديديه جوميز المدير الفنى للإسماعيلى مع الدراويش بسبب سوء تراجع نتائج الدراويش فى عهده ، حيث قرر مجلس إدارة النادى الاسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان توجيه الشكر للفرنسى "ديديه جوميز" المدير الفنى لفريق الكرة الأول والإكتفاء بالفترة التى قضاها على رأس الإدارة الفنية للفريق، جاء القرار فى أعقاب تعادل الفريق فى مباراتين متتاليتين أمام وادى دجلة وحرس الحدود وعدم تقديم الفريق لمستواه المعهود وظهور اللاعبين بحالة بدنية وفنيه غير جيدة، وبناء عليه قرر مجلس إدارة النادى بإجماع الاراء توجيه الشكر للفرنسى مع كل التمنيات له بالتوفيق فى خطوته المقبلة.

وكان المدرب الفرنسى يرتبط بتعاقد مع الفريق الأصفر انتهى فى 30 يونيو الماضى ولكن مجلس إدارة الإسماعيلى قرر استمراره لنهاية الموسم عقب توقف المسابقة فى مارس الماضى بسبب جائحة كورونا قبل أن يقرر رحيله لإنقاذ سفينة الدراويش.

تولى جوميز المسئولية الفنية للإسماعيلى فى 7 يناير الماضى، خلفآ للمدرب العام أدهم السلحدار الذي كان يتولي المهمة بشكل مؤقت ،حيث تمكن المدرب الفرنسي من الصعود بالإسماعيلى إلى دور قبل النهائى فى كأس البطولة العربية وقطع شوطآ للوصل الى النهائى، بعد الفوز على الرجاء المغربى ذهاباً بهدف دون رد سجله فخر الدين بن يوسف قبل أن يتم تأجيل لقاء العودة بسبب جائحة كورونا.

قاد جوميز الإسماعيلى فى 11 مباراة بواقع 8 مباريات فى الدورى + مباراتين فى البطولة العربية + مباراة بكأس مصر، واستطاع جوميز تحقيق الفوز فى ثلاث مباريات وتعادل فى 5 لقاءات وخسر 3 مواجهات، وسجل الدراويش تحت قيادته 14 هدفاً وتلقت شباكه 11 هدفاً، كما ودع الإسماعيلى بطولة كأس مصر بالخسارة بهدف نظيف أمام بيراميدز فى مباراة دورالـ16تحت قيادته.