7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الأربعاء 2 سبتمبر 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها، رمضان صبحي ينهى الجدل ويظهر بتيشرت بيراميدز بعد رحيله عن الأهلي ، وبيراميدز يعلن قائمة مباراة الزمالك غدا.. وغياب عبد الله السعيد والشناوى ، وتأكيدا لـ"الخليج 365" .. محمد الحنفى حكما لمباراة الزمالك وبيراميدز. رمضان صبحي ينهى الجدل ويظهر بتيشرت بيراميدز بعد رحيله عن الأهلي أنهى رمضان صبحى، مهاجم المنتخب الوطنى الأولمبى، الجدل حول مستقبله وظهر يرتدى قميص بيراميدز بعد رفض استمراره مع الأهلى عقب انتهاء إعارته من هدرسفيلد الإنجليزى، وتوصل بيراميدز لاتفاق مع النادى الإنجليزى لشراء رمضان صبحى ليبدأ اللاعب فى المشاركة بتدريبات بيراميدز. أعلن الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمته لمواجهة نظيره نادي الزمالك في الجولة الـ 24 من الدورى والتى ستقام في الثامنة والنصف من مساء الخميس، على استاد الدفاع الجوى قررت لجنة الحكام باتحاد الكرة، برئاسة وجيه أحمد وعزب حجاج، إسناد مباراة الزمالك وبيراميدز المقرر لها فى الثامنة والنصف مساء غد، الخميس، فى الأسبوع الـ24 بالدورى، للحكم الدولى محمد الحنفى يستعد محمود عبد المنعم كهربا نجم هجوم النادي الأهلي لتجهيز تظلم مكتوب تمهيدا لتقديمه لمحمود الخطيب رئيس النادي ضد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، بعد تغريمه مرتين Advertisements الزمالك يصرف مقدمات العقود لمحمود علاء وعبد الغنى بعد التجديد لـ2024 صرف مسئولو الزمالك مقدمات عقدى ثنائى دفاع الأبيض محمود علاء ومحمد عبد الغنى، بعد تجديد عقديهما خلال الفترة الماضية، ليكونا مرتبطين مع القلعة البيضاء حتى عام 2024، مع تعديل عقديهما بصورة جيدة تتناسب مع ما قدمه الثنائى مع الفريق خلال الفترة الماضية، حيث ساهما هذا الموسم فى تتويج الأبيض ببطولتى السوبر الأفريقى والمصرى، على حساب الترجى التونسى والأهلى، على الترتيب، بالإضافة إلى التأهل إلى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، حيث سيلتقى الفريق الأبيض مع نظيره الرجاء البيضاوى المغربى، خلال الشهر الجارى. محمد إبراهيم يقترب من دخول قائمة المنتخب قبل مواجهتىّ توجو دخل محمد إبراهيم صانع ألعاب نادى مصر المقاصة دائرة المرشحين بقوة للانضمام والعودة لصفوف منتخب مصر الأول بقيادة حسام البدري استعدادا لمباراتى توجو في معسكر نوفمبر المقبل في الجولة الثالثة و الرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2022 المقرر اقامتها بالكاميرون.. وذلك بعد ظهور اللاعب بمستوى مميز مؤخرا فى الدورى ليتم الاستقرار على ضمه بشرط الاستمرار علي نفس المستوى مع فريقه مصر المقاصة. كهربا يتظلم لرئيس الأهلي من سيد عبد الحفيظ ضد عقوبتي حارسي الفريق تأكيدا لـ"الخليج 365" .. محمد الحنفى حكما لمباراة الزمالك وبيراميدز بيراميدز يعلن قائمة مباراة الزمالك غدا.. وغياب عبد الله السعيد والشناوى

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