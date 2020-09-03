شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل 1/1 في الشوط الاول من مباراة سموحة والإنتاج الحربي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

انتهى الشوط الأول من مباراة سموحة والإنتاج الحربى بتعادل الفريقين 1/1 احرز هدف الإنتاج غنام محمد في الدقيقة 30 وتعادل لسموحة شريف رضا في الدقيقة 45 من عمر المباراة المقامة علي على ستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة صعبة للفريقين .

بدأ سموحة المباراة بضغط وهجوم مكثف ، وتألق احمد يحيي حارس مرمي الإنتاج، ومع مرور الوقت يبدأ فريق الإنتاج في الظهور هجوميا حتى ينجح غنام محمد في التقدم في الدقيقة 30، وقبل نهاية الشوط الأول يحرز شريف رضا هدف التعادل من ركلة حرة لينتهي الشوط بالتعادل 1/1.

ويحتل سموحة المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري برصيد 31 نقطة بعد أن لعب 23 مباراة فاز في 6 وتعادل في 13 وخسر 4 مواجهات وسجل لاعبيه 26 هدفاً وتلقت شباكه 22 هدفاً فيما يحتل الإنتاج الحربى المركز الثانى عشر برصيد 24 نقطة بعد أن لعب 22 مباراة فاز في 5 وتعادل في 9 وخسر 8 مواجهات وسجل لاعبيه 17 هدفاً وتلقت شباكه 24 هدفاً ومازال لديه مباراة مؤجلة مع نادى مصر.

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ومن جانبه شدد حمادة صدقى المدير الفني لسموحة للاعبيه ضرورة عدم الاستهانة بالمنافس الذى سوف يسعى بكل الطرق لتحقيق الفوز مطالباً بضرورة حسم المباراة مبكراً لقتل معنويات المنافس، في المقابل طالب مختار مختار المدير الفني للإنتاج الحربى لاعبيه بالتركيز وتلاشى الأخطاء الدفاعية وإستغلال أنصاف الفرص للعودة من الإسكندرية بنقاط المباراة للتخلص من النتائج السلبية التي دفعته لمراكز القاع في المسابقة بالاسابيع الأخيرة.