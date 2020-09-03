شكرا لقرائتكم خبر عن الجونة يتعادل مع إنبى سلبياً فى بطولة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تعادل فريق إنبى مع نظيره الجونة بدون أهداف، فى المباراة التى جمعتهما عصر اليوم الأربعاء، على ملعب بتروسبورت ضمن منافسات الجولة 24 من الدورى الممتاز.

ولم تشهد المباراة أى ملامح خطورة من لاعبى ألفريقين طوال دقائق المباراة ، حيث استمر اللقاء فى منطقة منتصف الملعب دون أى هجمة خطيرة .

وجاء تشكيل إنبى على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود جاد ، وخط الدفاع: أحمد عبدالعزيز – إبراهيم يحيى – هشام عادل – كريم فؤاد، وخط الوسط: حيميد مأو – عبد الرحمن عامر – عبد الرزاق فيستون – محمود غالي، وخط الهجوم: محمد شريف – أحمد علي.

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فيما جاء تشكيل الجونة كالتإلى..

عمر رضوان، عمرو سعدأوي، محمد نجيب، محمود الجزار، باسم علي، أكرم توفيق، سيرج أكا، آلان تشيامابادي، أحمد مجدي، إسلام عبد النعيم، والتر بواليا.

ويحتل إنبى المركز السابع بجدول ترتيب الدورى برصيد 30 نقطة بعد أن لعب 23 مباراة فاز فى 7 وتعادل فى 10 وخسر 7 لقاءات وسجل لاعبيه 21 هدفاً وتلقت شباكه 22 هدفاً فيما يحتل الجونة المركز الثانى عشر برصيد 25 نقطة بعد أن لعب 24 مباراة فاز فى 6 وتعادل فى 7 وخسر 11 لقاء وسجل لاعبيه 18 هدفاً وتلقت شباكه 28 هدفاً.