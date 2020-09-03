شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار نادى الزمالك اليوم الأربعاء 2/9/2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك اليوم الأربعاء 2/9/2020 ، العديد من الأخبار الرياضية الهامة والتي جاء فى مقدمتها الزمالك يصرف مقدمات العقود لمحمود علاء وعبد الغنى بعد التجديد لـ2024 ، مهام مزدوجة لمدافعى الزمالك أمام بيراميدز، الزمالك يضم الناشئ "ياسين مرعى" لقائمة مواجهة بيراميدز فى الدورى الزمالك يصرف مقدمات العقود لمحمود علاء وعبد الغنى بعد التجديد لـ2024 Advertisements صرف مسئولو الزمالك مقدمات عقدى ثنائى دفاع الأبيض محمود علاء ومحمد عبد الغنى، بعد تجديد عقديهما خلال الفترة الماضية. طالب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك من مدافعى الفريق محمود علاء ومحمود الونش مهام هجومية بجانب مهام مركزهما الأصلى في الدفاع

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