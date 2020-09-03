أهداف مباريات اليوم الأربعاء في الدورى المصرى

الجونة يتعادل مع إنبى سلبياً فى بطولة الدورى

تعادل فريق إنبى مع نظيره الجونة بدون أهداف، فى المباراة التى جمعتهما عصر اليوم الأربعاء، على ملعب بتروسبورت ضمن منافسات الجولة 24 من الدورى الممتاز.

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ولم تشهد المباراة أى ملامح خطورة من لاعبى الفريقين طوال دقائق المباراة ، حيث استمر اللقاء فى منطقة منتصف الملعب دون أى هجمة خطيرة .