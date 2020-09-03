أهداف مباريات اليوم الأربعاء في الدورى المصرى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الأربعاء 2/9/2020 ، إقامة 3 مباريات فى الجولة الرابعة والعشرين ببطولة الدورى ، حيث نجح الإنتاج الحربى فى خطف الفوز من سموحة باستاد الإسكندرية، بينما تعادل انبى مع الجونة سلبياً باستاد بتروسبورت ، فيما تعادل طلائع الجيش مع نظيره أسوان بدون أهداف.
الإنتاج الحربي يخطف 3 نقاط من سموحة في الدورى
حقق فريق الإنتاج الحربى فوزا مهما وصعب علي نظيره سموحة بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما اليوم على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة صعبة للفريقين، أحرز أهداف الإنتاج الحربي غنام محمد في الدقيقة 30 ومحمد بازوكا في الدقيقة 89، بينما احرز هدف سموحة شريف رضا في الدقيقة 45 من عمر المباراة، ليتجمد رصيد سموحة عند النقطة 31 بعد أن لعب 24 مباراة فاز في 6 وتعادل في 13 وخسر 5 مواجهات وسجل لاعبيه 27 هدفاً وتلقت شباكه 24 هدفاً فيما أرتفع رصيد الإنتاج الحربى المركز للنقطة 27 بعد أن لعب 23 مباراة فاز في 6 وتعادل في 9 وخسر 8 مواجهات وسجل لاعبيه 19 هدفاً وتلقت شباكه 25 هدفاً ومازال لديه مباراة مؤجلة مع نادى مصر.
تعادل فريق إنبى مع نظيره الجونة بدون أهداف، فى المباراة التى جمعتهما عصر اليوم الأربعاء، على ملعب بتروسبورت ضمن منافسات الجولة 24 من الدورى الممتاز.
ولم تشهد المباراة أى ملامح خطورة من لاعبى الفريقين طوال دقائق المباراة ، حيث استمر اللقاء فى منطقة منتصف الملعب دون أى هجمة خطيرة .
ويحتل إنبى المركز السابع بجدول ترتيب الدورى برصيد 31 نقطة بعد أن لعب 23 مباراة فاز فى 7 وتعادل فى 10 وخسر 7 لقاءات وسجل لاعبيه 21 هدفاً وتلقت شباكه 22 هدفاً فيما يحتل الجونة المركز الثانى عشر برصيد 25 نقطة بعد أن لعب 24 مباراة فاز فى 6 وتعادل فى 7 وخسر 11 لقاء وسجل لاعبيه 18 هدفاً وتلقت شباكه 28 هدفاً.
اقتنص فريق أسوان نقطة ثمينة من بين أنياب طلائع الجيش بتحقيق التعادل السلبى باستاد جهاز الرياضة العسكرى فى افتتاحية الجولة الـ24 للدورى، ليرتفع رصيد أبناء الفريق العسكرى إلى 25 نقطة بينما ارتفع رصيد أسوان إلى 24 نقطة .
استحوذ لاعبو الطلائع على مجريات الشوط الأول تماما وأضاع لاعبوه العديد من الفرص السهلة وخاصة الثنائى أحمد سمير وناصر منسى ثنائى الهجوم اللذين صنع العديد من الفرص فى الوقت الذى تألق فيه مسعد عوض حارس أسوان ونجح فى الزود عن مرماه ببسالة ووقف حائلا أمام هجمات الفريق العسكرى حتى خرج بالشوط الأول لبر الامان .
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