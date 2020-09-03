نتائج مباريات اليوم الأربعاء فى الدورى المصرى

اقتنص فريق أسوان نقطة ثمينة من بين أنياب طلائع الجيش بتحقيق التعادل السلبى باستاد جهاز الرياضة العسكرى فى افتتاحية الجولة الـ24 للدورى، ليرتفع رصيد أبناء الفريق العسكرى إلى 25 نقطة بينما ارتفع رصيد أسوان إلى 24 نقطة .

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استحوذ لاعبو الطلائع على مجريات الشوط الأول تماما وأضاع لاعبوه العديد من الفرص السهلة وخاصة الثنائى أحمد سمير وناصر منسى ثنائى الهجوم اللذين صنع العديد من الفرص فى الوقت الذى تألق فيه مسعد عوض حارس أسوان ونجح فى الزود عن مرماه ببسالة ووقف حائلا أمام هجمات الفريق العسكرى حتى خرج بالشوط الأول لبر الامان .