شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج يتقدم علي سموحة بصاروخ غنام محمد فى الدقيقة 30 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحرز فريق الإنتاج الحربى الهدف الأول في مرمى سموحة عن طريق غنام محمد بتسديدة صاروخية من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 30 من عمر المباراة التي تجمع الفريقي على ستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة صعبة للفريقين ، لتصبح النتيجة 1/0 للإنتاج الحربي.

ويحتل سموحة المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري برصيد 31 نقطة بعد أن لعب 23 مباراة فاز في 6 وتعادل في 13 وخسر 4 مواجهات وسجل لاعبيه 26 هدفاً وتلقت شباكه 22 هدفاً فيما يحتل الإنتاج الحربى المركز الثانى عشر برصيد 24 نقطة بعد أن لعب 22 مباراة فاز في 5 وتعادل في 9 وخسر 8 مواجهات وسجل لاعبيه 17 هدفاً وتلقت شباكه 24 هدفاً ومازال لديه مباراة مؤجلة مع نادى مصر.

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ومن جانبه شدد حمادة صدقى المدير الفني لسموحة للاعبيه ضرورة عدم الاستهانة بالمنافس الذى سوف يسعى بكل الطرق لتحقيق الفوز مطالباً بضرورة حسم المباراة مبكراً لقتل معنويات المنافس، في المقابل طالب مختار مختار المدير الفني للإنتاج الحربى لاعبيه بالتركيز وتلاشى الأخطاء الدفاعية وإستغلال أنصاف الفرص للعودة من الإسكندرية بنقاط المباراة للتخلص من النتائج السلبية التي دفعته لمراكز القاع في المسابقة بالاسابيع الأخيرة.