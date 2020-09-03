شكرا لقرائتكم خبر عن الغندور حكما لمباراة طنطا والاتحاد..وأحمد جمال للمقاولون والمصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة أسماء حكام مباريات الغد فى الدورى العام، وأسندت اللجنة مباراة الزمالك وبيراميدز للحكم الدولى محمد الحنفى ، وأحمد حسام وسمير جمال مساعدان، ومحمد سيد بكر رابعا، ومحمد الصباحى حكم فيديو ، وابراهيم محجوب حكم مساعد فيديو.

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وأسندت اللجنة مباراة طنطا والاتحاد السكندرى للحكم الدولى أحمد الغندور، وأحمد توفيق ومحمد عبد العظيم مساعدان، وياسر عبد الحق رابعا، ونادر قمر الدولة حكم فيديو، ومصطفى شهدى حكم مساعد فيديو.

واختارت اللجنة أحمد حمدى لمباراة اف سى مصر وحرس الحدود، وعدى عيد وأسامة السيد مساعدان، وسيد عبيد رابعا، وعمرو الشناوى حكم فيديو وعمرو عايد حكم مساعد فيديو.

واختارت اللجنة أيضا الحكم أحمد جمال لمباراة المقاولون العرب والمصرى البورسعيدى ، ومصطفى حسن وأحمد عبد الغنى مساعدان، ومحمد بشير رابعا، ومحمود ناصف حكم فيديو ومحمود ناجى حكم مساعد فيديو.