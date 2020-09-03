شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يعلن قائمة مباراة الزمالك غدا.. وغياب عبد الله السعيد والشناوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الكرواتى أنتى تشاتشيتش المدير الفني لفريق نادى بيراميدز قائمته لمواجهة نظيره نادى الزمالك فى الجولة الـ 24 من الدورى والتى ستقام في الثامنة والنصف من مساء غد الخميس، على استاد الدفاع الجوى، وجاءت القائمة المختارة على النحو التالى: حراسة المرمى: مهدي سليمان - عبد الرحمن أيمن ، خط الدفاع: عمر جابر - محمد حمدي - طارق طه - عبد الله بكري - علي جبر - رجب بكار - محمد عطوة - أحمد أيمن منصور، خط الوسط: نبيل عماد دونجا - إيريك تراوري - محمد فتحي - أحمد توفيق - محمد فاروق - إبراهيم حسن - إسلام عيسى - عمر العيوني - إبراهيم عادل - محمود حمادة ، خط الهجوم: جون أنطوى، فيما تم استبعاد عبد الله السعيد وأحمد الشناوى للإصابة ، ودودو الجباس للإيقاف.

من ناحية أخرى، خضع الزمالك للبروتوكول الجديد الخاص بتحليل الدم المسمى بإجراء الكاشف السريع "Rapid Test" ويخضع بعد ذلك العناصر التى يكون هناك شكوك حول حالتها لمسحة "PCR"، ليتأكد جهاز الفريق الأبيض أن كافة العناصر التى ستشارك فى لقاء بيراميدز لا تعانى من أي إصابة بفيروس كورونا وبذلك أصبح الفريق جاهزا لمواجهة بيراميدز.

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فيما تأكد خروج الثنائى حازم إمام ومحمد حسن، لاعبى الزمالك، من الحسابات الفنية للفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق فى مواجهة بيراميدز، فى ظل خضوع الثنائى لبرنامج تأهيلى، حيث يعانى إمام من إصابة فى العضلة الأمامية، بينما مازال يشعر محمد حسن بعدم تعافيه بنسبة مائة من إصابة العضلة الخلفية، لذا فضل الجهاز الفنى مواصلة الثنائى خوض البرامج التأهيلية الخاصة بهما تجنبا لتفاقم إصابتهما حيث لن يتم الاستعانة بهما إلا باكتمال شفائهما بنسبة مائة بالمائة.

ويرغب الزمالك فى تحقيق الفوز فى مواجهة بيراميدز القادمة والتى ستكون بمثابة صراع خاص على المركز الثانى هذا الموسم، بعدما تساوى الفريقان فى النقاط، حيث يحتل بيراميدز المركز الثانى برصيد 45 نقطة، بفارق الأهداف عن الأبيض الذى جاء فى المركز الثالث بجدول ترتيب المسابقة بنفس الرصيد من النقاط، حيث خاض الفريق الأبيض 23 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 13 مباراة وتعادل فى 6 لقاءات وهُزم فى 4 مواجهات، فيما سجل لاعبوه 30 هدفًا واستقبلت شباكه 17 هدفًا، فيما اعتبر الزمالك مهزومًا فى مباراة اعتبارية أمام الأهلى فى قمة الدور الأول بنتيجة 2 / 0 لعدم حضوره للمباراة فى موعدها، ليتقرر خصم 3 نقاط إضافية من رصيده بنهاية الموسم الجارى طبقًا لقواعد المسابقة.