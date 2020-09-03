شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يُنعي عماد اليماني المدير الإداري السابق لفريق الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينعي محمود الخطيب، رئيس النادي، والسادة أعضاء مجلس الإدارة، والمدير التنفيذي، وقطاعات النادي الرياضية، ببالغ الحزن والأسى الكابتن عماد اليماني، المدير الإداري السابق للفريق الأول لكرة القدم، الذي وافته المنيه اليوم. داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويدخله فسيح جناته، ويلهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان.

وكشفت مصادر لليوم السابع أن مران الأهلي صباح اليوم، الأربعاء، شهد العديد من الاضطرابات بين عدد من نجوم الفريق وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة، بدأت عندما دخل الثنائى محمد الشناوى ومحمود عبد المنعم كهربا فى مشادة بسيطة بغرفة الملابس قبل التوجه لأداء المران قبل أن ينتهى الموضوع سريعا بينهما، إلا أن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة تدخل فى الأمر وحاول معرفة السبب ليرفض الثنائى الحديث فى الأمر.

Advertisements

وهدد سيد عبد الحفيظ بتغريم الثنائي، إلا أن الشناوى وكهربا أكدا أنه لا يحق له ذلك، خاصة أنه أمر شخصى بينهما وانتهى سريعاً قبل أن يحتد الحوار بينهم ويتدخل أكثر من لاعب وأكدوا لعبد الحفيظ أنه السبب الرئيسى فى تدهور الفريق وتوتر العلاقة بين اللاعبين.

وهدد محمد الشناوى وكهربا سيد عبد الحفيظ بشكواه لمحمود الخطيب، رئيس النادى الأهلي، حال فرض عليهم أى عقوبات، خاصة أنه لم يحدث شىء يستدعى ذلك، فى الوقت الذى تضامن باقى اللاعبين مع الثنائي الدولي مؤكدين أنه لم يحدث أى شيء من الأساس وأنه فى حال تقديم شكوى للخطيب ستكون شكوى جماعية موقعة من لاعبى الفريق بالكام