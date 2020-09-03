شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يدخل سباق الأندية الراغبة فى التعاقد مع كريم طارق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل مسئولو بيراميدز سباق الأندية الراغبة فى التعاقد مع كريم طارق صانع ألعاب بتروجت والمعار لطلائع الجيش والذى يقدم مستويات جيدة مع الفريق العسكرى خلال الموسم الحالى وتحديدا منذ عودة النشاط الكروى بعد جائحة كورونا، وكان كريم طارق قد نجح فى تحقيق هدف التعادل لفريقه فى لقاء سموحة فى الوقت بدل الضائع للمباراة بعدما كان الطلائع مهزوما بهدف مقابل للاشئ ، وفى اللقاء الذى يليه استطاع احراز هدف الفوز فى مرمى الإنتاج الحربى .

ويسابق مسئولو الزمالك فى الوقت الحالى إنهاء الصفقة بشكل رسمى فى ظل حاجتهم للاعب صانع ألعاب يكون بديلا ليوسف أوباما فى ظل عدم قناعة الفرنسى باتريس كارتيرون بالقدرات الفنية لكريم بامبو ومحمد عنتر وإسلام جابر .

من ناحية أخرى، وافقت لجنة التخطيط بالنادى الاهلى برئاسة محسن صالح على ضم كريم طارق جناح بتروجت المعار هذا الموسم لطلائع الجيش في ظل المستوى المُتميّز الذي يقدمه اللاعب الشهير ب "سبايدر مان "مع فريقه هذا الموسم ليدخل دائرة اهتمام العديد من الأندية لضمه في الموسم المقبل ، ويتبقى لكريم طارق موسم واحد في عقده مع بتروجت وبالتالي فسيكون النادي البترولي مضطراً لبيعه في الصيف المقبل لتحقيق أي استفادة مادية، خاصة وأن اللاعب رفض في وقت سابق تمديد عقده مع بتروجت، ويجد الأهلي منافسة قوية من الزمالك وبيراميدز على خدمات كريم طارق، في الوقت الذي حولت لجنة التخطيط الملف للسويسري رينيه فايلر لاتخاذ القرار الفني الأخير قبل التفاوض مع بتروجت بشكل رسمي لضمه.