شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. قطاع الناشئين بالزمالك يختبر العناصر الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى قطاع الناشئين بنادى الزمالك اليوم، تجارب لعدد من اللاعبين من أجل اختيار عناصر جديدة ومميزة للقطاع وذلك فى حضور طارق يحيي رئيس القطاع ومدحت عبد الهادي نائب الرئيس وأحمد سمير المدير الفني، بينما ضمت اللجنه الفنية كلا من أحمد عبد الحليم وغانم سلطان وحسن بصرى وعادل المأمور وتامر عبد الحميد وسعيد لطفى المنسق الإعلامى لقطاع الكره بنادي الزمالك.



احمد عبد الحليم وتامر عبد الحميد



اختبارات الزمالك ناشئين



اختبارات الزمالك



اختبارات ناشئين الزمالك



طارق يحيي

Advertisements



مدحت عبد الهادى وحمادة عبد اللطيف



مدحت عبد الهادي عضو لجنة اكتشاف المواهب



مدحت عبد الهادي

من ناحية أخرى، قرر الجهاز الفنى لفريق الزمالك بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، ضم ياسين مرعى مدافع الفريق الصاعد لقائمة مباراة بيراميدز، المقرر لها غدا، الخميس، على ستاد الدفاع الجوى، فى اللقاء الذى سيجمع الفريقين فى إطار منافسات الجولة الرابعة والعشرين من منافسات مسابقة الدورى الممتاز، والمقرر إقامتها فى تمام الساعة الثامنة والنصف مساء، ويسعى الفريق الأبيض نحو استكمال انتصاراته بالمسابقة المحلية، بعد الفوز على إنبى، فى الجولة الثالثة والعشرين من مسابقة الدورى، بهدف دون رد، أحرزه محمود حمدى الونش.

وتألق ياسين مرعى خلال مشاركته مع الزمالك فى مركز المساك خلال لقاء نادى مصر فى الجولة العشرين بالدورى كما يجيد اللاعب اللعب فى مركزى الظهير الأيسر والوسط المدافع، لذا فضل كارتيرون الاستعانة بجهوده فى ظل غياب طارق حامد لاعب الوسط عن لقاء الغد للإيقاف لحصوله على ثلاث إنذارات وبذلك سيكون اللاعب الصاعد ضمن البدائل المتاحة على مقاعد البدلاء فى مركز الوسط للفريق الأبيض فى لقاء بيراميدز.

ويرغب الزمالك فى تحقيق الفوز فى مواجهة بيراميدز القادمة والتى ستكون بمثابة صراع خاص على المركز الثانى هذا الموسم، بعدما تساوى الفريقان فى النقاط، حيث يحتل بيراميدز المركز الثانى برصيد 45 نقطة، بفارق الأهداف عن الأبيض الذى جاء فى المركز الثالث بجدول ترتيب المسابقة بنفس الرصيد من النقاط، حيث خاض الفريق الأبيض 23 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 13 مباراة وتعادل فى 6 لقاءات وهُزم فى 4 مواجهات، فيما سجل لاعبوه 30 هدفًا واستقبلت شباكه 17 هدفًا، فيما اعتبر الزمالك مهزومًا فى مباراة اعتبارية أمام الأهلى فى قمة الدور الأول بنتيجة 2 / 0 لعدم حضوره للمباراة فى موعدها، ليتقرر خصم 3 نقاط إضافية من رصيده بنهاية الموسم الجارى طبقًا لقواعد المسابقة.