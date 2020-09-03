شكرا لقرائتكم خبر عن محمد محمود يعود لتدريبات الأهلى الجماعية عقب مباراة الوداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعود محمد محمود لاعب الاهلى لتدريبات الفريق الجماعية عقب مباراة الوداد المغربي المقرر لها 26 سبتمبر الجارى، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد الإنتهاء من البرنامج التأهيلى الذى يؤديه اللاعب حالياً للتعافى من جراحة الرباط الصليبى التى أجراها محمد محمود قبل عدة اشهر وتحديداً في يناير الماضي.

وعاد محمد محمود من ألمانيا قبل عشرة أيام تقريباً بعدما عرض نفسه على الطبيب الذى سبق وأجرى له جراحة الصليبي للتأكد من حقيقة إصابته بقطع في غضروف الركبة وهو التقرير الذى صدر من الجهاز الطبي للفريق وأجبر اللاعب على السفر إلى إلمانيا لكن الخبير الالماني طمأن اللاعب وأكد له إنه لا يعاني من إية إصابات في الركبة.

ويؤدي لاعب الاهلي حالياً برنامج تأهيلي للعودة للتدريبات الجماعية عقب مباراة الوداد المغربي التى ستقام في المغرب فيما ستقام مباراة العودة بمصر يوم 3 أكتوبر المقبل.

من ناحية أخرى، علم ”الخليج 365” أن السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى استبعد المالى اليو ديانج من حساباته الفنية في مواجهة وادي دجلة المقرر اقامتها بعد غد الجمعة في بطولة الدورى العام، وكان من المفترض أن يصل ديانج للقاهرة أمس الثلاثاء ولكن اللاعب عندما وصل المطار وجد أن الحجز مدون له بدون تأشيرة القاهرة ليعود اللاعب لمنزله في مالى ، قبل أن يتوجه للمطار مُجدداً بعد 3 ساعات إلا أن الأزمة استمرت لتتأجل عودته ويتخلف اللاعب عن مران الفريق صباح اليوم.

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ووجه رينيه فايلر المدير الفني للأهلي عتابا شديدا اللهجة لسيد عبد الحفيظ مدير الكرة خاصة وأنه كان سيعتمد على اليو ديانج بشكل أساسي في مواجهة دجلة بوسط الملعب بجوار حمدي فتحي في ظل غياب عمرو السولية، والذي لازال يُعاني من الإصابة

ويعود ديانج مساء اليوم الأربعاء من مالى إلا أن اللاعب لن يكون ضمن حسابات فايلر للدفع به في التشكيل الأساسي بعد غيابه عن أول وثاني تدريبات الفريق بعد العودة من الأجازة التي حصل عليها الفريق بعد مواجهة المصري البورسعيدي.

من جانبه رد اليو ديانج على انباء هروبه من الأهلي مؤكداً أنه سافر إلى مالى بعلم الجهاز الفنى وموافقة عب الحفيظ، مستغلا عدم مشاركته فى مباراة المصري، فضلا عن طول الفترة بين لقاء المصرى وحتى مباراة الأهلى ووادى دجلة.