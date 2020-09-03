شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا يتظلم لرئيس الأهلي من سيد عبد الحفيظ ضد عقوبتي حارسي الفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد محمود عبد المنعم كهربا نجم هجوم النادي الأهلي لتجهيز تظلم مكتوب تمهيدا لتقديمه لمحمود الخطيب رئيس النادي ضد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، بعد تغريمه مرتين.

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ومازالت توابع أزمة مران الأهلى صباح اليوم الأربعاء، والتي كان بطلها الثلاثى محمد الشناوى ومحمود عبد المنعم كهربا وسيد عبد الحفيظ تُلقى بظلالها داخل أروقة القلعة الحمراء، خاصة بعد قرار النادى الأحمر بتغريم كهربا مليون جنيه وتحويله للتحقيق، وكشف مصدر داخل النادى الأهلى أن بداية الخلاف بين الشناوى وكهربا تعود لشهر يوليو الماضى عندما سجل كهربا هدفا فى أحد التقسيمات من تحت يد الشناوى وهو الهدف الذى تم تصويره ليقوم كهربا بعد المران برفعه على صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى الأمر الذى أزعج الشناوى الذى رفض من بعدها تصويره فى التدريبات.

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وشهد مران الأهلي اليوم العديد من الاضطرابات بين عدد من نجوم الفريق وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة، بدأت عندما دخل الثنائى محمد الشناوى ومحمود عبد المنعم كهربا فى مشادة بسيطة بغرفة الملابس قبل التوجه لأداء المران قبل أن ينتهى الموضوع سريعا بينهما، إلا أن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة تدخل فى الأمر وحاول معرفة السبب ليرفض الثنائى الحديث فى الأمر.

وهدد سيد عبد الحفيظ بتغريم الثنائي، إلا أن الشناوى وكهربا أكدا أنه لا يحق له ذلك، خاصة أنه أمر شخصى بينهما وانتهى سريعاً قبل أن يحتد الحوار بينهم ويتدخل أكثر من لاعب وأكدوا لعبد الحفيظ أنه السبب الرئيسى فى تدهور الفريق وتوتر العلاقة بين اللاعبين.