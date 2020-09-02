شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين أحمد الميرغني بلجنة تطوير واكتشاف المواهب بالزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، تعيين أحمد الميرغني، لاعب فريق الكرة السابق بالنادي، ضمن لجنة تطوير واكتشاف المواهب بالقلعة البيضاء، والتي تتكون من غانم سلطان وأحمد عبدالحليم وعادل المأمور وحمادة عبداللطيف وتامر عبدالحميد.

وأكد إسماعيل يوسف، عضو مجلس إدارة الزمالك والمشرف على قطاعات الناشئين ومدرسة الكرة والأكاديميات بالزمالك، أن أحمد الميرغني ابن النادي، وسيكون إضافة كبيرة في لجنة التطوير.