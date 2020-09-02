شكرا لقرائتكم خبر عن الإصابة تبعد عمر السومة عن أهلي جدة في آخر مواجهتين بالدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تلقي فريق أهلى جدة ضربة قوية بعد تأكد غياب النجم السوري عمر السومة عن آخر مباراتين في الموسم الحالي من الدوري السعودي، بسبب الإصابة العضلية التي تعرض لها اللاعب خلال مواجهة الشباب الأخيرة، التي انتهت بالتعادل 1- 1.

وأعلن النادي الأهلي عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»: «الفحوصات الطبية تؤكد إصابة السومة في العضلة الخلفية، والعويس بالعضلة الضامة».

وبات شبه مؤكدًا غياب الثنائي عن خوض مواجهة الأهلي المقبلة في الدوري السعودي يوم الجمعة المقبل أمام أبها، في الجولة الـ 29 وقبل الأخيرة من المسابقة.