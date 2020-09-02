شكرا لقرائتكم خبر عن محمود الخطيب يطالب بإغلاق ملف «كهربا» والتركيز في المواجهات المقبلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طلب محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة الأهلي، من سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، غلق ملف محمود كهربا نهائياً، ودعم اللاعبين والفريق للتركيز في المرحلة المقبلة التي تبدأ بمواجهة وادي دجلة المقرر لها الجمعة المقبل.

وطالب «الخطيب» الجهاز الفني غلق الأزمات والمشاكل، خاصة في ظل توقيع عقوبة مالية كبيرة على محمود كهربا، والتركيز في المرحلة المقبلة، وعدم ترك المجال لمن يريد هدم استقرار الفريق.

ويدرس «الخطيب» التواجد في مران الفريق بهدف دعم اللاعبين زيادة التركيز في المرحلة المقبلة.

وقرر سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، توقيع غرامة مالية قدرها مليون جنيه على اللاعب محمود عبدالمنعم كهربا، نظرًا لما بدر منه قبل مران الفريق الذي جرى صباح اليوم.

وحرص كهربا بعد الانتهاء من المران والوصول إلى منزله على العودة إلى مقر النادي مرة ثانية، وقدم اعتذارًا لسيد عبدالحفيظ وإلى محمد الشناوي، كابتن الفريق، في حضور الكابتن وليد سليمان.

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