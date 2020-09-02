شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربي يحقق فوزًا ثمينًا على سموحة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق الإنتاج الحربي فوزًا ثمينًا على مضيفه سموحة بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الأربعاء، في الجولة ٢٤ من مسابقة الدوري الممتاز.
تقدم الإنتاج بالهدف الأول في الدقيقة ٣١ عن طريق غنام محمد، وتعادل سموحة عبر لاعبه شريف رضا، في الدقيقة ٤٥، قبل أن يسجل محمد بازوكا هدف الفوز للإنتاج من ضربة جزاء في الدقيقة ٨٩.
ورفع الإنتاج الحربي رصيده بهذا الفوز إلى ٢٧ نقطة ويأتي المركز التاسع، فيما توقف رصيد سموحة عند ٣١ نقطة في المركز السادس.
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