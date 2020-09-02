شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة عماد اليماني المدير الإداري الأسبق بالأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - توفي مساء اليوم الأربعاء، عماد اليماني، المدير الإداري الأسبق للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

ونعى الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، وأعضاء مجلس الإدارة، والمدير التنفيذي، وقطاعات النادي الرياضية، الكابتن عماد اليماني، المدير الإداري السابق للفريق الأول لكرة القدم، الذي وافته المنيه اليوم. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 99,115

تعافي 73,828

وفيات 5,440

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