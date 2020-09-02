شكرا لقرائتكم خبر عن أستون فيلا يُجهز مفاجأة سارة لـ«تريزيجيه» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «ذا صن» الإنجليزية، أن نادي أستون فيلا الإنجليزي، يستعد لزيادة راتب الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه خلال الفترة المقبلة وذلك بعد أن قرر اللاعب الاستمرار مع الفيلانز خلال الفترة المقبلة، ورفض العروض الاحترافية على مدار الفترة الماضية.

واستقر اللاعب على البقاء مع أستون فيلا بعدما نجح في قيادة الفريق للبقاء في البريميرليج الموسم المقبل وتفادي الهبوط للشامبيونشيب.

ويرغب أستون فيلا في تحسين عقد اللاعب الذي ينتهي في يونيو 2023 المقبل مع زيادة راتبه كمكافأة على استمراره في صفوف الفريق بعدما لعب دورا حاسما في بقاء الفريق بعد تسجيله في الجولات الأخيرة من عمر البريميرليج.