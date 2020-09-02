شكرا لقرائتكم خبر عن قبل موقعة الأهلي.. أزمة بين «جاريدو» ونجم الوداد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «البطولة» المغربية، عن وجود أزمة قوية بين عادل رحيلي، مدافع الوداد المغربي ومدرب الفريق الاسباني خوان كارلوس جاريدو قبل مواجهة الاهلي المصري.

وقالت الصحيفة إن المدير الفني للفريق جاريدو قرر استبعاد اللاعب حتى نهاية الموسم لوجود خلافات بينهم رغم النقص العددي للوداد.

أضافت الصحيفة، أن اللاعب لم يعد ضمن الاختيارات المتاحة للمدرب الاسباني بسبب توتر العلاقة، وبقاءه على دكة البدلاء رغم الغيابات التي ضربت الفريق.

ويلتقي الأهلى والوداد المغربى، 3 أكتوبر المقبل، في السابعة مساءً، بإياب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، وسيقام لقاء الذهاب بين الفريقين في المغرب يوم 26 من شهر سبتمبر المقبل.